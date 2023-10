KUULA | Eesti eesmärk on Venemaa sportlaste täielik isolatsioon spordivõistlustel

Möödunud nädalal teatas ROK-i president Thomas Bach, et loodab venelasi ja valgevenelasi Pariisi olümpial võistlemas näha. Läänemaailmas sai see nii nagu ka eelnevad sarnased avaldused kõvasti pahameelt. Ka Eesti pole selliste avaldustega rahul ning välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide büroo direktor Käthlin Saluveeri sõnul pole see Venemaa räiget sõda arvestades kuidagi tervitatav.

„Praegu on ROK-i soovitus lubada tagasi sportlased, kellel ei ole seoseid armeega ja kes täidivad antidopingu reegleid,“ ütles Saluveer. “Samas pole seda selgelt kõik riigid nagu ka meie toetamas ja peamiselt levib seisukoht, et seni kuni sõda kestab, peavad ka kõik piirangud kehtima.“

Samal põhjusel ei päde ka jutt, et sport ja poliitika on lahus, sest paljud Venemaa sportlased on otseselt seotud riigi kaitseministeeriumiga. Näiteks eelmistel olümpiamängudel võitsid medaleid kümned venelased, kes olid otseselt seotud Venemaa armeega.

„See on narratiiv, mida püütakse luua, kuid on igatepidi selge, et Venemaal on poliitika ja sport lahutamatult seotud ning see ongi põhjus, miks me peame tegelema sellega, et me ei annaks agressorile juurde veel ühte viisi oma propaganda levitamiseks,“ rääkis Saluveer. “Sellist asja nagu neutraalne sport Venemaa kontekstis ei eksisteeri.“

Eesti on koos teiste riikidega teinud venelaste ja valgevenelaste isoleerimiseks ROK-ile ka ühisavaldusi. Praegu on aga peamine vastutus alaliitude käes, kes peavad otsustama, kas agressorriigi sportlasi olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustele lubada, sest ROK on nad teadlikult surve alla pannud.

Saluveeri sõnul on üldjoontes teada, millistel spordialadel on Venemaal suurem ning millistel väiksem mõjujõud. “Siinkohal on vehklemine olnud väga hea näide sellest, kuidas asjad võivadki minna valesti,“ ütles Saluveer. Positiivse poolt pealt võib samas tuua kergejõustiku, mille alaliidu president ütles selgelt välja, et agressorriigi sportlaste võistlustele lubamine on mõeldamatu.