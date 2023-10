Venemaa asevälisminister: alustame taas tuumakatsetusi ainult pärast seda, kui USA seda teeb

Rjabkov rõhutas, et need on selle positsiooni kaks lahutamatut elementi, millest Venemaa lähtub kõigil platvormidel.

„Ma ei näe siin otsest seost. Kõik sõltub USA-st: kui Washington läheb tuumakatsetuste läbiviimise hävitavat teed mööda. Ja märke selle kohta, et Nevada polügoonil viiakse läbi või on vähemalt viidud kuni viimase ajani vastavaid töid, on,“ ütles Rjabkov. „Kui nad lähevad seda teed, hakkab tööle see positsioon, mille tegi teatavaks Vene Föderatsiooni president, et me oleme sunnitud ka seda peegeldama. Vaat siis tekib hoopis teine olukord, aga vastutus selle eest, kas see tekib või ei teki, lasub Washingtonil. Nad on praegu saanud selle, mida lubasid endale, aga oletasid kuidagi, et teised, täpsemalt meie, vaatame sellele läbi sõrmede. Ei tulnud välja. Las teevad edaspidi järeldusi.“