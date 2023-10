Eesti toetab Ukrainat talveks valmistumisel humanitaarabiga poole miljoni euro väärtuses

Ukrainas vajab humanitaarabi hinnanguliselt 17,6 miljonit inimest, mis moodustab 40% Ukraina elanikkonnast. „Venemaa agressioon põhjustas Ukrainas Euroopa 21. sajandi tõsiseima humanitaarkriisi, milles Ukraina inimesed on näidanud äärmist vastupidavust,“ ütles välisminister Margus Tsahkna. „Toetus Ukrainale humanitaarvajadustele vastamisel on osa Eesti igakülgsest abist ning Ukraina on jätkuvalt meie prioriteetriik humanitaarabi andmisel.“