Stockholmi piirkonnas toimus öösel 7 süütamist, mis arvatakse olevat seotud jõugukuritegevusega

Möödunud ööl olid Stockholmi päästeteenistusel ja politseil käed tööd täis. Tulekahjusid on olnud eramajades, hoovis ja kortermajade trepikodades, vahendab Aftonbladet.

Kell 1.18 süttis Huddinge kommuunis Glömstas eramaja. Päästeteenistusel õnnestus põleng kiiresti kustutada. Jäljed sündmuskohal näitavad, et tegemist oli süütamisega.

Kell 1.21 süttis eramaja Flemingsbergis pärast seda, kui selle pihta loobiti esemeid. Tegu on klassifitseeritud süütamiskatseks.

Kell 1.35 anti häire Enskededalenis, kus põles eramaja terrass. Elanikud kustutasid põlengu, aga see levis vundamendile. Tegu on klassifitseeritud süütamiseks.

Kahtlustuste järgi on süütamised seotud käimas oleva vägivallalainega, kirjutab Aftonbladet.

„Me ei usu, et nii palju põlenguid tekib puhta juhuse tõttu. Me kahtlustame seost, aga kuidas see välja näeb, tuleb edasi uurida. Kõik ei pruugi tingimata seotud olla,“ ütles Stockholmi politsei esindaja Daniel Wikdahl Aftonbladetile.