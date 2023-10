USA armeeminister: kongress peab tegutsema, et tagada Iisraeli ja Ukraina üheaegne relvadega varustamine

„Üks asi, mis on tõesti tähtis eriti laskemoona ja meie võime osas toetada nii potentsiaalselt iisraellasi kui ka ukrainlasi üheaegselt, on täiendav finantseering kongressilt, et suuta suurendada meie võimet laiendada tootmist ja siis ka maksta laskemoona enda eest,“ ütles Wormuth, vahendab Reuters.