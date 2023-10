OTSEBLOGI | Iisrael andis õhulöögi Egiptuse-Gaza piiripunkti juures

Hamasi poliitilise büroo juht Ismail Haniyeh teatas, et Hamas ei pea Iisraeliga läbirääkimisi pantvangide üle, kuni võitlus on läbi. „Me oleme teavitanud kõiki osapooli, kes on meiega ühendust võtnud vastupanuliikumise käes olevate vaenlase vangide asjus, et seda toimikut ei avata enne võitluse lõppu,“ ütles Haniyeh. „Ja see toimub ainult hinnaga, mida vastupanuliikumine on valmis vastu võtma.“