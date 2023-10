OTSEBLOGI | Hamas: me ei pea läbirääkimisi pantvangide üle, kuni võitlus on läbi

„Me oleme teavitanud kõiki osapooli, kes on meiega ühendust võtnud vastupanuliikumise käes olevate vaenlase vangide asjus, et seda toimikut ei avata enne võitluse lõppu,“ ütles Haniyeh. „Ja see toimub ainult hinnaga, mida vastupanuliikumine on valmis vastu võtma.“

Iisraeli hinnangul on Hamasi käes vangis 100-150 Lõuna-Iisraelist röövitud inimest.

Iisrael teatas varem, et on lõpuks sulgenud Gaza sektori piiri, millest Hamasi võitlejad laupäeval mitmes kohas läbi murdsid.

Alates eilsest ei ole Hamasi võitlejaid Iisraeli kaitseväe teatel Iisraeli sisenenud.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et öösel anti Gazas löök enam kui 200 sihtmärgile ning et Iisraelis ja Gaza sektori ümbruses on leitud 1500 Hamasi võitleja surnukehad.

Iisraelis on alates laupäevasest üllatusrünnakust hukkunud umbes 900 inimest, sealhulgas 260 veresaunas muusikafestivalil.

Palestiina tervishoiuministeerium teatas, et hukkunute arv Gaza sektoris on kasvanud 770-ni. Vigastatuid on umbes 4100.

