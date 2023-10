Kaja Kallas pälvis Lord Byroni rahvusvahelise auhinna

Lord Byroni auhinda annab välja Hellenismi ja Filhellenismi Selts koos Ateena Akadeemiaga, mis on Kreeka kõrgeim teadusasutus.

Auhinnatseremoonial osalesid ka Kreeka valitsuse esindajad.

Peaminister Kaja Kallas märkis Ateena Akadeemias peetud tänukõnes, et Kreeka vabadusvõitluse sümboliks olnud Lord Byron teadis, kui oluline on vabaduse nimel võidelda.

„Kreeka ja Eesti on mõlemad seda oma vabaduse nimel teinud. Teame Eestis sedagi, et kätte võideldud vabadust on võimalik taas kaotada, kui seda piisavalt ei hoita,“ ütles Kallas.

„Venemaa jätkab oma imperialistlikke sõdu Euroopas. Elame Euroopas läbi raskeid aegu – aegu, mis nõuavad ühtsust ja koostööd liitlaste, partnerite ja sõprade vahel kogu maailmas,“ lisas ta.

Peaministri sõnul on ukrainlased täna need, kes maksavad vabaduse nimel kõige kõrgemat hinda, kuid Ukrainal on vaprust, tahet ja põhjust võidelda.

„Vaba maailma kohus on anda endast kõik, et Ukrainat aidata, sest nad kaitsevad ka meie väärtusi, põhimõtteid ja demokraatiat. Ilma meie abita ei saa Ukraina võita. Ilma Ukraina võiduta kaovad meie väärtused, vabadused ja demokraatia,“ rõhutas Kallas.

„Enamikke tänapäeva agressoreid ei heiduta relvad. Relvadest palju enam kardavad nad vabadusi, ideid ja väärtusi. Nad kardavad demokraatiat ja selle levikut. Kui agressioon end ära tasub, siis Euroopat sellisena, nagu seda praegu tunneme, enam ei eksisteeri ja naaseme impeeriumite ajastusse,“ ütles peaminister.

Samuti märkis Kallas, et Eesti ja Kreeka hindavad kõrgelt koostööd erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides ja tugevaid liitlassuhteid.

„Teame mõlemad oma kogemusest, et tugev atlandiülene koostöö on Euroopa julgeoleku ja stabiilsuse alussammas. Samuti teame, et Euroopa Liidu laienemine on olnud parim positiivsete muutuste poliitika,“ ütles Kallas.

Peaminister lisas, et just seetõttu on Eesti pühendunud Ukraina, aga ka Lääne-Balkani riikide toetamisele nende teekonnal ELi ja NATO poole.