Eesti konsul Iisraelis: lennuliikluse sulgemist praegu karta pole, kõige tähtsam on riigist väljuda

„Meie poole on pöördunud ikka rohkem, aga osa neist on juba naasnud Eestisse,“ täpsustas ta.

„Osal neist on piletid olemas ning probleem ongi selles, et lennud lükkuvad edasi,“ selgitas Derevski.

„Proovime praegu tegeleda sellega, et lennud ikkagi toimuksid. Vähemalt Jordaaniaga on piirid avatud, nii et vajadusel saab Eestisse ka sealt kaudu,“ ütles konsul, lisades, et tema jõudis niipidi Tel Avivi.