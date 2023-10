Mitutuhat inimest on endiselt elektrita. Elektrilevi: loodame rikked kõrvaldada nädala jooksul

Kogu Eestit nädalavahetusel räsinud torm murdis palju puid ja oksi, mis tekitasid ulatuslikke elektrikatkestusi üle Eesti ning hetkel on elektrita veel umbes 5900 klienti.

„Oluline on, et kõik lasteaiad ja koolid saavad homme uksed avada. Kahes vahetuses teeb tööd üle 200 mehe, et võimalikult kiiresti lahendada rikked ja taastada elektrivarustus," sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.