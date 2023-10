Pea 30 aastat raadioeetris olnud "Olukorrast riigis" katkestatakse. Saatejuht Indrek Lepik: mina ei saanud selle kohta mingit vihjet

„Sain aru nii, et Raadio 2-le ja ka teistele programmidele raha väga ei jätku ning seetõttu tuleb mingeid korrektuure teha, see saade jäi nii-öelda kärpehammaste vahele,“ rääkis Lepik.

Kamlat põhjendas "Olukorras riigis" katkestamist sellega, et ERRi raadiotes on praegu pühapäeviti kaks lähestikust arutelusaadet.

Lepiku sõnul on ainuüksi tema juhtimise all saate kuulajanumbrid mõõdetavalt paranenud, nii et kesine kuulajaskond ei saa lõpetamise põhjus olla.

Saade on eetris olnud 1995. aastast. „Ma arvan, et “Olukorrast riigis“ on institutsiooni vormi võtnud,“ sõnas Lepik ja lisas, et nii kaua eetris olnud raadiosaatel on kindlasti lai kuulajaskond ja oma mõjukus.