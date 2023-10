Rahanduskomisjon saatis riigieelarve baasseaduse muutmise eelnõu esimesele lugemisele

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond) selgitas, et eelnõuga muudetakse riigieelarve koostamise aluseks olevaid valitsussektori tasakaalu reegleid. „Muudatused kaotavad seni kehtinud rangemad nõuded, mis on osutunud eelarve planeerimisel liiga piiravaks just suurte majanduskriiside ja nendest väljumise kontekstis. Eesti riigisisesed eelarvereeglid vastavusse ELi õiguse ja rahvusvaheliste kokkulepetega lubatud limiitidega,“ ütles Akkermann.