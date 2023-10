Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm sõnas kella 12.20 paiku, et hetkeseisuga on veel elektrita ca 8000 klienti ja elektriühenduse on tagasi saanud viimase ööpäeva jooksul üle 45 000 kliendi. Ta selgitas ka, miks osade klientide abistamine kaua aega võtab.