Ukraina sõjaväeluure juht Budanov tunnistas, et Zaporižžja tuumajaama on püütud kolm korda vabastada

Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse (HUR) juht Kõrõlo Budanov kinnitas intervjuus NV-le, et HUR-i erioperatsioonide üksused on püüdnud kolm korda jõuda Dnepri jõe vasakkaldale, et luua sillapea okupeeritud Enerhodari ja Zaporižžja tuumaelektrijaama vabastamiseks, vahendab Ukrinform.