OTSEBLOGI | Reuters: Hamas on valmis arutama vaherahu. Hamas: alustame pantvangide hukkamist

Rühmitus Hezbollah teatas, et nemad polnud rünnakuga seotud. Iisraeli armee lisab, et Liibanonist tulistati taas kahel korral miinipildujaga Iisraeli positsioonide pihta. Armee esindaja sõnul tegelevad sõjaväelased piirkonna kammimisega ja Iisraeli helikopterid on ületanud Liibanoni piiri. Piirkonnas teatatakse tugevast Iisraeli suurtükitulest.



Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant teatas, et andis käsu Gaza sektor täielikku blokaadirõngasse võtta. „Ei mingit elektrit, ei mingit toitu, ei mingit kütust,“ ütles Gallant.