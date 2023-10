OTSEBLOGI | Iisraeli ja Hamasi sõjategevuse käigus on mõlemal poolel hukkunud üle 1100 inimese

Iisraeli õhurünnakute tõttu on Gazas olnud sunnitud kodudest lahkuma 123 000 palestiinlast. Ligi 74 000 on otsinud peavarju koolides, teatas ÜRO.

Gaza haiglad on abiotsijate poolt üleujutatud ja nendes on probleeme elektrikatkestuste tõttu. ÜRO teatas, et Gaza kaotas oma ainsa elektrijaama ja kütus võib seal lähipäevil otsa saada.