Egiptuses tappis politseinik kaks Iisraeli turisti ja nende giidi

Egiptuse ja Iisraeli suhted on praeguse autoritaarse liidri Abdel-Fatah al-Sisi valitsusajal paranenud ning Egiptuse liider kohtus 2017. aastal New Yorgis Benjamin Netanyahuga, kes oli ka tollal Iisraeli peaminister. Egiptuse piir Gaza sektoriga on suletud, kuid riik on üritanud vahendada kõnelusi Hamasi, Iisraeli ja Palestiina rahvusvaheliselt tunnustatud ning Ramallah´s paikneva omavalitsuse vahel. Samuti on valitsus takistanud palestiinlaste toetuseks meeleavalduste korraldamist.