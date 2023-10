Kadõrov soovitab Venemaa presidendivalimised edasi lükata või piirduda ühe kandidaadiga

Venemaa president Vladimir Putin, kes pidas hiljuti oma 71. sünnipäeva, on öelnud, et ei teata oma kandidatuurist enne kui parlament on valimised välja kuulutanud. Seaduse järgi kuulutatakse valimised välja detsembris. Presidendivalimised toimuvad järgmise aasta märtsis.

Putin on Venemaal domineerinud enam kui kaks aastakümmet ja pärast kogu poliitilise opositsiooni mahasurumist on suur tõenäosus, et ta võidab presidendivalimised uuesti. Eeldatavasti pikeneb ta Kremlis viibimise aeg 2030. aastani.

Venemaa riiklik uudisteagentuur teatas, et Kadõrov esines laupäeval Tšetšeenia pealinna Groznõi kesklinnas toimunud meeleavaldusel, kus osales 25 000 inimest.

„Teen ettepaneku praegu, mil “sõjaline erioperatsioon“ on käimas, ühehäälselt otsustada, et meil on valimistel üks kandidaat – Vladimir Vladimirovitš Putin,“ ütles Kadõrov. „Või ajutiselt tühistada valimised, sest pole kedagi teist, kes võiks täna meie riiki kaitsta,“ lisas ta.

Putini täiemahuline sissetung Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on muutunud tema suurimaks väljakutseks. Venemaa katsed Ukrainat kiiresti kontrolli alla võtta on hetkel nurjunud, nad kontrollivad vähem kui viiendikku Ukrainast, sealhulgas tõusevad sõjalised kulutused hüppeliselt.

Samuti on Putin lõhkunud suhted läänega, kes on kehtestanud Venemaale ulatuslikud majandussanktsioonid, toetanud Ukrainat relvastusega ja tugevdanud NATO allianssi.