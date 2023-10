Kohtla-Järve abilinnapead rünnati. Politsei alustas kriminaalmenetlust

„Tormituulega ära lennanud bussipaviljoni pildistades lähenes talle agressiivne meesterahvas. Kui viimane sai aru, et tegu on linnavalitsuse esindajaga, sõimas teda O******** käsilaseks ning tungis abilinnapeale kallale, tõmmates ta pikali ning pekstes maaslamajat korduvalt jalaga näkku," kirjeldas Linder enda postituses.

Ta toob välja, et viimasel ajal on palju rünnakuid poliitikute suunal ja ründajateks on tema sõnul peamiselt „poliitilised konkurendid“ ja „kodanikuaktivistid“ sotsiaalmeedias, kes otsivad igale teole alati süüdlast ja tema sõnul on see pahameel tihti just ka tema suunas.