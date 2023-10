OTSEBLOGI | Iisraeli meedia: terroristid korraldasid muusikafestivalil massimõrva, tappes üle 250 inimese

Iisraeli kaitsejõudude (IDF) kõneisik Daniel Hagari teatas ajakirjanikele, et osa Hamasi vägedest on endiselt Iisraeli territooriumil ja jätkuvad lahingud nende likvideerimiseks. “Mõned sissetungijad üritasid Gazasse naasta, kuid nad tabati ja tapeti piiril,“ ütles Hagari. “Osa neist on ka kinni peetud.“