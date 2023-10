OTSEBLOGI | Iisraeli-Gaza piiril jätkub tulevahetus, millest võtavad osa ka Iisraeli tankid

Gaza piiri lähedal Mageni asulas käis pühapäeva lõuna ajal lahing, kus osalesid ka Iisraeli rasketankid. Iisrael jätkab õhulööke Gaza sektori linnadele, enamik rünnaku alla langenud Iisraeli asulatest on taas armee kontrolli all.

Iisraeli hukkunud tsiviilisikute ja sõdurite arv on üle 300. Hamasi teatel on Gazas hukkunud 313 palestiinlast, Iisraeli-vastases rünnakus osalejate arvu see nähtavasti ei sisalda. Iisraeli teatel on tapetud üle 400 terroristi, seda nii Gazas kui Iisraelis.