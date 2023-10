OTSEBLOGI | Iisrael kuulutas välja sõjaseisukorra, armee teatel on terroristide väed ikka veel Iisraeli aladel

Iisraeli kaitsejõudude (IDF) pressiesindaja Daniel Hagari ütles ajakirjanikele, et osa Hamasi vägedest on endiselt Iisraeli territooriumil. “Mõned sissetungijad üritasid Gazasse naasta, kuid nad tabati ja tapeti piiril,“ kinnitas ta. “Veel kümned neist on peetud kinni.“

Iisraeli peaministri büroo andis täna pärastlõunal teada, et valitsus kinnitas sõjaseisukorra väljakuulutamise otsuse, mis annab võimudele õiguse "oluliste sõjaliste tegevuste" läbiviimiseks. Juudiriik jätkab õhulööke Gaza sektori linnadele ning enamik rünnaku alla langenud Iisraeli asulatest on taas armee kontrolli all. Kas kavas on maavägedega sissetung Gazasse, ei ole veel teada.

Terrorirühmitus Hezbollah liitus samuti rünnakutega ja teatas pühapäeva hommikul, et tulistas Iisraeli positsioonide pihta kümneid rakette ja mürske. Sihtmärgid asusid Dovi mäe piirkonnas, mida enamik maailma riike peab Liibanoni, mitte Iisraeli territooriumiks. Iisrael kaotusi ei kandnud ja vastas droonilöögi ja suurtükitulega.

Hamasi teatel oli Iraan rünnakuplaanidest teadlik ja andis sellele oma heakskiidu.

Iisraelis hukkunud tsiviilisikute ja sõdurite arv on üle 600. Hamasi teatel on Gazas hukkunud 313 palestiinlast, Iisraeli-vastases rünnakus osalejate arvu see nähtavasti ei sisalda. Iisraeli teatel on tapetud üle 400 terroristi, seda nii Gazas kui Iisraelis.

Hoia end sündmustega kursis alljärgneva otseblogi vahendusel!