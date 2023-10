FOTOD | Tartus tunnustati parimaid õpetajaid. Elutööpreemia pälvisid Marju Lauristin, David Vseviov, Rein Taagepera

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kutsus auhinnagala avakõnes üles tundma uhkust. „Eesti haridussüsteem on üks maailma parimaid ja seda nii laste akadeemiliste teadmiste kui ka võrdselt hea hariduse kättesaadavuse osas. See on suur saavutus. Paljudel teistel väikese keele ja rahvaga ning keerulise ajalooga riikidel, ei ole see õnnestunud. Selle taga on ennekõike õpetajaskond,“ rääkis minister laureaatide väljakuulutamisele eelnenud kõnes ja tänas kõiki Eesti õpetajaid ning haridustöötajaid.