VIDEO ja FOTOD | Kadriorus kukkus puu autole, trammi- ja autotee oli blokeeritud, sõideti kõnniteel

Päästeameti sõnul kukkus puu maanteele ning puu alla jäi ka üks auto, mis sai kahjustada. Inimesed viga ei saanud, kuid trammikaablid on maas.

Kohal on päästjad ja politsei hakkab liiklust reguleerima. Seni sõitsid autod kukkunud puust mööda, kasutades kõnniteed.

Tallinna Linnatranspordi kommunikatsioonijuht Kadri Penjam sõnas, et tõepoolest kukkus puu õhuliinile ja seda parandatakse, kuid see võtab aega. Senikauaks on trammiliinid nr 1 ja 3 suunatud ümber Suur-Paalasse ja sealkandis liiklemiseks soovitatakse kasutada busse.