Viking Line’i parvlaevaga reisinud Eestisse ei jõudnudki. Laev pöördus hoopis tagasi Soome

Delfile laekus mitu vihjet selle kohta, et Viking Line’i laeva nähti juba sadamale lähenemas, kuid viimaks pööras see otsa ümber ja hakkas tagasi Helsingi poole liikuma.

Algul oli firma kodulehel kirjas, et saabumine hilineb, kuid nüüd on teade eemaldatud. Viking Line’i pressiesindaja Johanna Boijer-Svahnström sõnas, et laev tõepoolest naaseb Helsingisse ja jääb sinna. Tema sõnul lasub süü kehvadel ilmaoludel.