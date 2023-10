FOTOD | Mustamäe teel rebis tuul kaubanduskeskuse katuselt tükke ning lennutas teele ja elektriliinidesse

Maxima Eesti kinnisvarajuhi Rolandas Šležase sõnul keegi juhtunu tagajärjel kannatada ei saanud. "Oleme praeguseks katuse kindlustanud. Nii see kauplus kui ka kõik teised meie kauplused on kindlustatud ja turvalised ning kinnitame, et kauplused on ohutud nii meie klientidele kui ka töötajatele," sõnas ta. "Alustame kahjustatud saanud katusekatte taastamist esimesel võimalusel, kui ilmaolud seda lubavad."