OTSEBLOGI | Netanyahu: Iisraeli armee kasutab kogu oma jõudu, et Hamas hävitada, Gaza tehakse maatasa

Õhtuses telepöördumises lubas Netanyahu jätkata sõda, kuni Hamas on hävitatud. "Me lööme neid, kuni nad on surnud," ütles Netanyahu. "Me maksame neile kätte selle musta päeva eest, mida nad Iisraeli riigile ja kodanikele on põhjustanud. Ees seisavad rasked päevad, sõda võtab aega, see saab olema raske, tuleb maksta ränka hinda, aga Iisrael võidab."