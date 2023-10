OTSEBLOGI | Iisraeli tabasid tuhanded raketid, terroristid tungisid üle piiri, linnades puhkesid lahingud. Iisraeli peaminister: me oleme sõjas!

Õhuhäiresireenid kõlasid täna varahommikul üle Iisraeli lõuna- ja keskosa pärast palestiinlaste koordineeritud rünnakute lainet, mis oli suurem kui kunagi varem, kirjutab The New York Times.

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant ütles erakorralises telepöördumises, et äärmusrühmitus Hamas on täna hommikul teinud ränga vea ja alustanud sõda Iisraeli riigi vastu. Ta ütles, et Iisrael väed “võitlevad vaenlase vastu igas kohas“, ja tõotas, et “Iisraeli riik võidab selle sõja.“