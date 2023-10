TORMIBLOGI | Päästeametile on tormiga tulnud üle 1400 väljakutse, elektrita on ligi 14 000 klienti

Nädalavahetuse torm on hetkeseisuga toonud päästjatele kokku ligi 1600 väljakutset, millest täna on reageeritud 390-le. Vabariigi vastutava Meelis Mesi sõnul on küll päästjate väljakutsed vähenemas, kuid kõikide elektrikatkestuste likvideerimine võib veel aega võtta.

Kui mobiiliside on katkenud või häiritud, siis telefonile 112 on võimalik helistada, lülitades telefon korraks välja ning sisselülitamisel saab teha telefonikõne enne SIM-kaardi aktiveerimist. Selleks, et päästekorraldaja saaks levi olemasolul teile vajaduse korral tagasi helistada, peab olema SIM-kaart uuesti aktiveeritud.

„Oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses, et võimalikult kiiresti lahendada rikkeid ja taastada elektrivarustus. Kuna tormituuled jätkuvad veel tänagi, siis näeme, et rikkeid on veel juurde tulemas. Kahjuks on rikete lahendamine nii tugevate tuultega raskendatud, kuna see on eluohtlik ja ohutus on kõige olulisem. Paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena,“ lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.