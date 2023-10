TORMIBLOGI | Päästeamet palub inimestel kodus püsida, elektrita on üle 40 000 majapidamise

Ööl vastu laupäeva pöördus Lääne-Eestis tuul läände ja loodesse, saartel ja rannikul jätkus tuule tugevnemine. Vihmasadu on intensiivne ja esineb äikest. Puhanguti on tuule kiirus kuni 33 meetrit sekundis.

Tormituul ja kõrged lained häirivad praami- ja laevaliiklust, merevee tase on tavapärasest kõrgem, kuid laupäeval ohtlikult tõusnud ei ole. Laupäeval oli vahepeal riigis elektrita üle 50 000 majapidamise.