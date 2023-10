Daniel Vaarik on raamatus „Vapilõvi“ kirjeldanud paljusid situatsioone, milles president Kersti Kaljulaid ei paista kuigi kena inimesena. Pehmelt öeldes. Kaljulaid ei hakka omalt poolt väitma, et ta seda on. Vastupidi, ta tunnistab otse, et võib vihastada, nii et maa must. Ja siis saavad kõik, kes ette jäävad.