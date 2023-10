VIDEO | USA hävitaja tulistas Süüria kohal alla NATO liitlasele Türgile kuuluva drooni

Ametnike sõnul lähenesid mitmed droonid korduvalt USA vägede positsioonidele Süürias Hasakahis. Türgi õhurünnakud olid neljapäeval suunatud mitmele kurdide kontrolli all olevale alale Süüria kirdeosas. Kurdi sisejulgeolekujõudude Asayishi avaldusest selgus, et rünnakute tagajärjel hukkus vähemalt kaheksa inimest, sealhulgas kuus julgeolekujõudu. Lisaks sai haavata kolm tsiviilisikut.

„Sekretär kinnitas veel kord, et USA jääb Süüriasse eranditult ISISe alistamise kampaania toetamiseks,“ ütles Pentagoni pressiesindaja Pat Ryder neljapäeva pärastlõunal. “Sekretär tunnistas ka Türgi õigustatud julgeolekumuresid ja rõhutas USA ja Türgi vahelise tiheda koostöö tähtsust, et vältida mis tahes ohtu USA vägedele või ülemaailmsele koalitsioonile ISISe missiooni lüüasaamiseks," lisas ta.

Ryder ütles, et “ei ole esialgseid viiteid selle kohta, et Türgi oleks tahtlikult sihikule võtnud USA vägesid“. Ryder lisas, et see oli “kahetsusväärne juhtum“.