Indias purunes liustikujärv, mille tagajärjel jäi kadunuks 70 inimest ja hukkus 40

Vesi põhjustas tohutut laastamistööd, uhudes minema või uputades vee alla 15 silda ja kümneid teid.. Ainus kiirtee, mis ühendab osariiki Indiaga, sai samuti kannatada. See muutis päästetööde korraldamise piirkonda keeruliseks.

Hukkunute arv võib veelgi kasvada - reedeste andmete põhjal on kadunud üle 70 inimese, sealhulgas 23 India armee sõdurit. Times of India andmetel leiti Sikkimi naaberosariigis Bengali osariigis Teestas sadade miilide kaugusel allavoolu vähemalt 22 surnukeha ning mõned surnukehad toodi jõest välja isegi Bangladeshist.

India armee, kes sai piirkonnas asuvates laagrites tohutut kahju, viis oma meeskonnad päästetöödele. Armee kavatses ilma paranedes helikopteritega evakueerida ligi 1500 turisti. Osariigi valitsus teatas, et katastroof mõjutas 22 000 inimese elu.

Teadlased on aastakümneid hoiatanud Himaalaja liustike sulamise eest. Nende sõnul on jää sulamise tempo oht kogu maailmale, mitte ainult Aasiale.

"Juba 2021. aastal ennustati, et see järv murrab tammi ja mõjutab seda,“ ütles India Indore'i Tehnoloogiainstituudi glatsioloog Farooq Azam. “Liustikjärvede arv on märkimisväärselt suurenenud, kuna liustikud sulavad globaalse soojenemise tõttu," lisas ta.