Paljusid pealinlasi painab rotimure. Lasnamäel alustati mastaapset tõrjet

Lasnamäe linnaosavalitsus teavitas nädala hakul elanikke, et esmaspäevast alates tehakse tõrjet 46 eri kohas. "Kõik paigaldatavad tõrjekastid on tervena ohutud nii inimestele kui ka pisematele loomadele, näiteks: siilid ja väikesed koerad. Lisaks on iga kast eraldi märgistatud ilmastikukindla infolehega, et välistada mürgi sattumist loomade või inimeste kätte," seisis selgituses.

Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko rääkis Delfile, et probleem ei ole massiline, aga kuna linnaosa on väga suur, siis on piirkondi, kus neid närilisi leidub. Ta lisas, et kui varem deratiseeriti suuri alasid, siis praegu on kohti küll rohkem, kuid töömaa on oluliselt väiksem ja lahendatakse lokaalseid muresid. Kus täpsemalt tõrje toimub, näeb SIIT.