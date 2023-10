Kert Kingo lasi EKRE suvepäevad riigikogu kuluhüvitistest kinni maksta: kohtusin valijatega ja võin seda kasvõi kandleõhtuks nimetada

Täiskasvanud pidid üritusele pääsemiseks maksma 20 eurot ning kooliealistelt lastelt kasseeriti 15 eurot, eelkooliealised lapsed said suvepäevadele tasuta.

"8. juulil toimusid EKRE Tartu-ja Jõgevamaa suvepäevad Mäeotsa puhketalus. Vahva päev toredate aatekaaslastega looduses. Pilve vahelt paistis päikest, sadas ka vihma, tujul see aga langeda ei lasknud," kirjutas Lumi.

Kert Kingo: võin valijatega kohtumist nimetada, kuidas tahan

Kert Kingo kinnitas, et kirjeldatud suvepäevade näol oligi tegu valijatega kohtumisega.

„Loomulikult on minu valijad peamiselt EKRE toetajad ja EKRE liikmed,“ seletas Kingo.

„Ja see, kuidas ma oma kohtumisi valijatega nimetan, kas ma nimetan neid lõkkeõhtuks või kandleõhtuks Kert Kingoga või suvepäevaks, see on vabalt valida.“