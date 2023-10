Ida-Harju politseijaoskonna varavastaste süütegude menetlusgrupi juht Kaja Hunt rääkis Delfile, et politseini on jõudnud info, et 2. oktoobril varastati Peetri alevikus eri majade trepikodadest mitu tõuke- ja jalgratast. Sündmuskohtadest on nüüd kogutud kaamerasalvestisi ja muid tõendeid ning tegutsetakse selle nimel, et vargad tuvastada.