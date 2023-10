Opositsiooni sõnul oli ekspertkogu üritus läbipaistmatu ja ühepoolne. „Selle olukorra saavad lahendada ainult poliitikud omavahel"

Neljapäeval kogunes riigikogu esimehe Lauri Hussari (Eesti 200) kutsel lauluväljaku klaassaalis ekspertkogu, et leida lahendus parlamendi tupikseisust väljumiseks. Pärast seda teatas Hussar, et viib ettepanekud riigikokku , kus saavad juhatus ja fraktsioonid neid arutada.

Opositsioonist oli üritusel kohal ainult keskerakondlane Enn Eesmaa. Opositsioonipoliitikud rääkisid Delfile, et kuigi nad on nõus ekspertkogu ettepanekuid arutama, siis on nad skeptilised, et seal mingi maagiline lahendus peitub.