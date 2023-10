Jaani kogudusest lahkub kirikuõpetaja Arne Hiob. Urmas Viilma: igal kogudusel on omad kriisid

Hiob kirjutas, et 1. novembrist ei jätka ta Tallinna Jaani koguduse vaimulikuna ning ta on määratud emerituuri ehk vanaduspuhkusele. Tema sõnul on ta roll koguduses muutunud üha kitsamaks ja väsitavaks ning suviste segaduste tõttu on töö ammendunud. “Ei ole mõtet tööd jätkata seal, kus seda normaalselt teha ei saa,“ sõnas ta.