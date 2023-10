Nobeli rahupreemia pälvis Iraani inimõiguslane Narges Mohammadi

Norra Nobeli komitee tunnustab tänavuse preemiaga ka sadu tuhandeid inimesi, kes on möödunud aastal avaldanud meelt Iraani teokraatliku režiimi naiste vastase diskrimineemis- ja rõhumispoliitika vastu. Meeleavaldajate moto „naine – elu – vabadus“ väljendab sobivalt Narges Mohammadi pühendumust ja tööd.

Narges Mohammadi on naine, inimõiguste eest seisja ja vabadusvõitleja. Tema vapper võitlus väljendusvabaduse ja õiguse eest sõltumatusele on kaasa toonud tohutu isikliku hinna. Kokku on Iraani režiim vahistanud ta 13 korda, süüdi mõistnud viis korda ja määranud talle kokku 31 aastat vangistust ja 154 piitsahoopi, teatas Nobeli komitee.