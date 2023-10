Vene riigiduuma esimees: hakkame arutama tuumakatsetuste keelustamise lepingust taganemist

„Olukord maailmas on muutunud. Washington ja Brüssel on meie riigi vastu sõja valla päästnud. Tänased väljakutsed nõuavad uusi otsuseid,“ kirjutas Volodin.

Volodini sõnul rääkis Putin, et Venemaal on läbi viidud ülemaailmse ulatusega tuumamootoriga tiibraketi Burevestnik edukad katsetused ja viidud lõpule töö üliraske raketi Sarmat kallal.

„President tegi avalduse, et me jätkame nende relvasüsteemide väljatöötamist. See teema on viimastel nädalatel korduvalt figureerinud rahvusvahelises informatsioonipäevakorras, see pakkus huvi Valdai osalejatele ja seetõttu Putin teatas sellest,“ ütles Peskov.