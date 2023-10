Kõne lühikokkuvõte

Kui me kohtusime esimest korda klubi istungil ligi 20 aastat tagasi, alustas meie riik oma arengu uut etappi. Me lülitusime oma energia ja hea tahtega uue, nagu meile tundus, õiglasema maailma ülesehitusprotsessi. Meie valmisolekut konstruktiivseks koostööks mõistsid mõned vastupidiselt – mõistsid kui tunnistamist, et Venemaa on valmis liikuma võõras faarvaatris, valmis juhinduma võõrastest huvidest. Kõik need aastad oleme me korduvalt hoiatanud: selline lähenemine kujutab endast sõjalise konflikti ohu kasvu. Aga kuulda ja kuulata ei tahtnud meid keegi.