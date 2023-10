„PÄEVAKORD“ | Kaja Kallas näib valmistavat ette pinda tagasi astumiseks

"Ma arvan, et Kaja Kallas valmistab ette lahkumist. Nii Reformierakond kui lõpuks Kaja Kallas ise peaks aru saama, et see kõik muutub kurnavaks ja mürgitab poliitmaastikku," leiab Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja . "Kaja Kallas on asunud ette valmistama endale märtripositsiooni," sõnab ta.

Eesti Ekspressi ajakirjanik Greete Lehepuu leiab, et see ei pruugi siiski liiga tark käik: nn pinnase ette valmistamisest on praegu rohkem paksu verd ja see vari laieneb nii Reformierakonnale kui ka koalitsioonile.

"See on väga kummaline käitumine, küsida ajakirjanikelt, kas neil piinlik pole," märgib Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant. "Samal ajal näitab see kõik, kui isiklik see teema on ja mingi maani on see mõistetav." Jaagant leiab, et tervikuna ei tee taoline käitumine olukorda paremaks, sest nii hoitakse skandaali avalikkuseke ise pidevalt silme ees. See annab ka põhjuse ajakirjanikele teema kohta ikka ja jälle küsida.