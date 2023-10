VIDEO ja FOTOD | Narva valis linnapeaks Jaan Tootsi: kõik Narva ühtsuse pinged on tekitatud poliitiliselt

"Püüan olla selline linnapea, mis Narva rahvale meeldiks. Nende eest seista, et Narva areneks ja selleks on kindlasti palju tööd teha, sest rahaline seis ei ole hea linnas ja ei ole hea sellepärast, et linna jääb aina vähem inimesi elama," ütles Toots.

Toots sõnas, et üheks tema eesmärkideks on Narva rohkem tööstust tuua. "Siin töökäsi jätkub," ütles Toots.

Toots hakkab enda sõnul inimlike väärtuste alusel linna juhtima.

Suurem osa Narvat kõneleb vene keelt, kuidas saab Toots panustada linna ühtsusesse? "Ma arvan, et ta ongi ühtne," ütles Toots ning sõnas, et tema arvates saavad Narvas kõik inimesed omavahel läbi. "Mina küll ei saa aru, et siin midagi halvasti on ja pinged on tekitatud poliitiliselt," ütles Toots.

Narva linnavolikogu valis linnapeaks Jaan Tootsi, kelle poolt hääletas 31 istungil osalenud volikogu liikmest 19. Vastu oli üks volikogu liige, üks sedel oli kehtetu ning kümme volikogu liiget ei hääletanud.

Eelmisel nädalal andis Narva linnavolikogu fraktsioon „Narva“ teada, et esitab Jaan Tootsi Narva linnapea kandidaadiks.

Fraktsiooni „Narva“ esimees, keskerakondlane Aleksei Jevgrafov sõnas, et järgmiselt Narva linnapealt oodatakse volikogu ja vallavalitsuse suhetesse konstruktiivsuse toomist. „Meie hinnangul on Jaan Tootsil pikaaegse juhi ja ettevõtjana olemas vajalikud isikuomadused, et linnapeana õnnestuda ning juhtida strateegiliselt Narva arengut,“ sõnas Jevgrafov.

Toots ise sõnas aga Delfile päev enne teadet, et tema ei ole Narva linnapea kohale kandideerinud.

„Kui volikogust pakutakse, siis ma saan mõelda, aga ise ma küll soovi ei avalda,“ ütles Toots.

Jaan Toots on Keskerakonna liige alates 2019. aastast ning tänavu septembrist ka partei aseesimees.