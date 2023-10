Venemaa viis oma Krimmi põhibaasist välja suurema osa laevadest

Väidete kohaselt on laevad viidud Sevastopolist teistesse Venemaa ja Krimmi sadamatesse. Sevastopolist lahkumine toimus peale Ukraina vägede rünnakuid viimaste nädalate vältel, mis kahjustasid tõsiselt Venemaa laevu ja laevastiku peakorterit ning on tõenäoliselt ajutine kaitse Ukraina edasiste rünnakute eest.

Kolimise sõjaline mõju on piiratud, sest laevad saavad endiselt tulistada tiibrakette tsiviilinfrastruktuuride pihta, nagu sadamad ja elektrivõrgud, ütlesid mereväeeksperdid.

Ukraina löögid murdsid laevastiku blokaadi Ukraina sadamates, keelates Venemaa juurdepääsu Musta mere osadele. Lisaks avas see Ukrainale uue koridori majanduslikult elutähtsate viljasaadetiste lähetamiseks.

Sateliidipildid näitasid, et suurem osa mereväe laevadest viidi Venemaa Musta mere äärsesse sadamasse Novorossiiskisse, ütles strateegiate ja tehnoloogiate analüüsi keskuse vanemanalüütik Mihhail Barabanov.

Mereväeekspert ja konsultatsioonifirma Bosphorus Observer juht Yoruk Isik ütles, et satelliidipiltidel on näha Feodosiya laevatehase sissepääsu juurde paigutatud võrke ja praame, mis illustreerib Venemaa muret Ukraina edasiste rünnakute pärast. „Neil on teatud julgeolekumure, et Ukraina saab siin edukalt läbi viia mereoperatsiooni,“ ütles Isik.

Ära viidud laevastiku hulka kuulusid kõik kolm ründeallveelaeva, kaks juhitavate rakettidega fregatti ja üks patrull-laev. Sealhulgas viidi piki Krimmi poolsaart kaugemal itta asuvasse Feodossija sadamasse suur dessantlaev, hulk väikseid raketilaevu ja uusi miinijahtijaid.

Ukraina on viimastel nädalatel rünnakuid läbi viinud tiibrakettidega. Nad kahjustasid vene allveelaeva ja suurt dessantlaeva, samuti Musta mere laevastiku peakorterit. Analüütikud ütlesid, et nende rünnakute puhul kasutati Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa tiibrakette. Nende kasutamisega on seatud Ukrainale piirangud, mille kohaselt nad ei saa tabada Novorossiiskit.