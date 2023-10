Zelenskõi ütles Euroopa liidritele, et on kindel USA abi jätkumises

Emotsionaalses kõnes ütles Zelenskõi, et Harkivi koolilapsed õpivad kas distantsilt või käivad koolis metroos, vahendab Guardian.

„Ma olen Ameerikas kindel. Nad on tugevad inimesed tugevate institutsioonide ja tugeva demokraatiaga,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi ütles, et Venemaa presidendil Vladimir Putinil ei tohi lasta oma sõjaväge tugevdada või muidu võib Venemaa edaspidi rünnata kaugemale kui Ukraina.

„Las ainult Putini ambitsioonid olla varemetes, mitte meie riigid, mitte meie linnad. Iga riigi lapsed väärivad väljaspool ohtu olemist. Igal pool riigis, mitte ainult metroos, mitte ainult maa-alustes varjendites, vaid igal pool. Me peame tegema selle võimalikuks. Me peame kindlustama, et Ukraina võidaks,“ ütles Zelenskõi.