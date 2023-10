FOTOD | Jaan Toots valiti Narva linnapeaks

„Tänan volikogu usalduse eest ja luban pingutada selle nimel, et tagada linnajuhtimises sujuv koostöö,“ lausus Jaan Toots, kelle esitas linnapeakandidaadiks fraktsioon Narva. “Pean väga oluliseks taastada töörahu ning selleks tuleb otsustusprotsessi kaasata ka opositsioon - kõik volikogu liikmed on saanud Narva elanikelt mandaadi ja linna arengut puudutavad mõtted tuleb üheskoos läbi arutada.“

Jaan Tootsi sõnul on esimeseks suureks väljakutseks linna lisaeelarve koostamine, mis pannakse hääletusele 19. oktoobril toimuval linnavolikogu istungil. “Poliitiline paigaltammumine tuleb lõpetada, Narva elanikud on väsinud linnajuhtimist puudutavatest intriigidest," rääkis Toots. Tema sõnul tuleb keskenduda positiivse energia leidmisele ja ühisosale. "Narval on elanikele ja külalistele palju pakkuda - näiteks sügispealinna kultuuriprogramm on väga mitmekesine. Pikemas perspektiivis tuleb leida võimalused, et kasutada võimalikult efektiivselt ära Euroopa taasterahastu raames Ida-Virumaale ette nähtud sajad miljonid eurod.“