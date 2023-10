VIDEO | Koroonaviirus tõstab pead. Riina Sikkut rahustab: me pole tagasi liikunud aega, kus reaktsiooniks piirangud

Sikkut (SDE) ütles, et praegu ringlev koroonavariant ei põhjusta üldiselt väga tõsiseid tagajärgi. "Aga nagu kõigi haiguste puhul, on inimesed, kelle immuunsüsteem on nõrgem, kes on eakad, kes on mingil teisel põhjusel riskirühmas. Soovitus riskirühmade inimestele on endiselt lasta end vaktsineerida," märkis ta.

Valitsus pole koroonaolukorda arutanud. "Me ei näe, et me oleme tagasi liikunud sellisesse kolme aasta tagusesse aega, kus reaktsiooniks peaks olema ranged piirangud," jätkas ta.

Irja Lutsar ütles eile ERRile, et koolide sulgemine pandeemia ajal oli viga. Sikkut ei tahtnud konkreetseid toonaseid otsuseid kiita või laita, küll ütles, et peab oluliseks, et kogemused pannakse kirja ja jagatakse, et tulevikus oleksime pandeemiateks paremini valmis ja suudaksime piirangud otsustada üksmeelselt.

Pikemalt intervjuus!

Haigusjuhtude arv kerkib

Kui augusti viimasel nädalal oli terviseameti andmeil lisandunud 259 haigusjuhtu, siis septembri viimane nädal näitas arvu 584.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse andmetel on septembrikuu seisuga haigestumus 100 000 elaniku kohta 83,2, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude puhul 14,4.

Haigestumus on suurenenud pea kõikides vanuserühmades, eriti 80–84-aastaste seas. Septembrikuu seisuga moodustavad üle 60-aastased isikud 23,3% haigete üldarvust, nende osakaal kõigi laboratoorselt kinnitatud juhtude hulgas on 44,6%.