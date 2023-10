Läti võimud saatsid kirjad 3255 Venemaa kodanikule: need, kes midagi ei tee, peavad lahkuma

On kindlaks tehtud, et neist 73 inimest on välismaal ja 200-l ei ole deklareeritud elukohta, mistõttu ei ela nad Roze sõnul oletatavasti enam Lätis, vahendab Läti Delfi.

Roze tuletas meelde, et riigikeele eksami tegemise ja alalise elamisloa saamise tähtaja pikendamine kahe aasta võrra puudutab ainult neid Venemaa kodanikke, kes on juba alustanud alalise elamisloa taotlemise protsessi, aga ei ole veel teinud läti keele eksamit.

Detsembris kontrollib Läti kodakondsus- ja migratsiooniamet, kes neist, keda seaduse konkreetsed nõuded puudutavad, on esitanud vajalikud dokumendid. Amet kontrollib riiklikest registritest, kas isikud, kes ei ole alalise elamisloa saamiseks midagi teinud, on Lätist lahkunud. Kui nad ei ole, saadetakse see informatsioon piirivalvele, mis peab kontrollima, kas need inimesed viibivad riigis, ja vajaduse korral esitab piirivalve käsu riigist lahkuda.