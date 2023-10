Tallinn pakub riigile Kopli päästekomando säilitamiseks oma tuge

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul mõistab linn tekkinud olukorra tagamaid. „Samas peame aga tunnistama, et üldine kärpekava on valminud 2021. aastal, kuid selles ei olnud otsust Kopli päästekomando sulgemiseks. Tänaseks muutunud olukorras on elanikkonna turvalisus ja kaitse üheks olulisemaks prioriteediks, millest otsuste tegemisel lähtuda,“ kirjutas Kõlvart. „Sellest tulenevalt palume teilt täiendavalt aega Kopli komando sulgemise otsuse tegemisel. Tallinna linn soovib veelkord analüüsida kavandatava otsuse tagajärgi ja nende mõju ning koostöös olukorrale lahendus leida. Elanike turvalisuse tagamiseks on ka Tallinna linn valmis panustama ja otsima selleks omalt poolt võimalusi.“

22. septembril saatis Tallinna linnapea siseministrile pöördumise, milles palus Kopli päästekomando alles jätta, sest tegemist on esmase reageerijaga linnaosas, kus elab üle 60 000 inimese ning Kopli päästekomando likvideerimisel abi kättesaadavus kohalike elanike jaoks halveneb. Kopli päästekomando tähtsus Põhja-Tallinna turvalisuse seisukohalt on järjest kasvanud, sest piirkond on muutunud uusarenduste jaoks atraktiivseks piirkonnaks ja lähiaastatel on prognoositav Põhja-Tallinna elanike arvu kasvamine. Lisaks uusarendustele on tegemist piirkonnaga, kus on hulgaliselt vanu kütekolletega elamuid ja gaasiseadmeid, millega seotud õnnetused on kütteperioodil prognoositavad. Kopli päästekomando rolli mõistmiseks tuleb arvestada ka tööstuspärandi, merelise asendi ja poolsaare kitsaste liikumisteedega.

„Toimiv päästeteenistus on osa laipindsest riigikaitsest ja vastutab kriisireguleerimise eest ka laiemas mõttes. Ukraina kogemuse näitel näeme, et pühendunud päästjate roll kohalike inimeste päästmisel lagunenud hoonetest on esmatähtis,“ tõdes Kõlvart toonases pöördumises.