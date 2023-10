Abhaasia presidendi sõnul tuleb sinna Vene mereväe baas

„Me allkirjasime kokkuleppe ja lähiajal tuleb Otšamtširi rajooni Vene Föderatsiooni sõjamerelaevastiku alalise baseerumise punkt. See kõik on suunatud nii Venemaa kui ka Abhaasia kaitsevõime taseme tõstmisele,“ ütles Bžania, vahendab Interfax.

Bžania teatas, et Venemaa ja Abhaasia vaheline sõjalis-tehniline koostöö jätkub, sest see vastab nii Abhaasia kui ka Venemaa põhihuvidele.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov keeldus seda kommenteerimast, öeldes, et see küsimus on kaitseministeeriumi pädevuses.